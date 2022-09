Maple Leafs Prospect Summary: September 26

It’s time for another look at the stats the prospects have produced over the last week. Remember the Elite Prospects embeds are live pages, so you can see summary stats there by clicking on the stats tab.

Skaters

European Skater Game Logs Date Player League Team Opposition Score G A TP PIM +/- SOG PPG SHG TOI Date Player League Team Opposition Score G A TP PIM +/- SOG PPG SHG TOI 2022-09-25 Dmitri Ovchinnikov (F) KHL Sibir Novosibirsk Vityaz W5-4(OT) 0 0 0 0 -1 0 0 0 8:06 2022-09-22 Dmitri Ovchinnikov (F) KHL Sibir Novosibirsk Avtomobilist Yekaterinburg L3-5 0 0 0 0 0 2 0 0 10:18 2022-09-20 Dmitri Ovchinnikov (F) KHL Sibir Novosibirsk Neftekhimik Nizhnekamsk W3-2 0 0 0 0 1 0 0 0 10:45 2022-09-24 Kalle Loponen (D) Liiga KooKoo HIFK W5-1 0 0 0 0 1 0 0 0 12:20 2022-09-24 Nikita Grebyonkin (RW) KHL Metallurg Magnitogorsk Kunlun Red Star W4-0 0 0 0 0 0 0 0 0 2:50 2022-09-21 Nikita Grebyonkin (RW) KHL Metallurg Magnitogorsk Admiral Vladivostok W3-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 2022-09-19 Nikita Grebyonkin (RW) KHL Metallurg Magnitogorsk Admiral Vladivostok W2-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:22 2022-09-24 Roni Hirvonen (C) Liiga HIFK KooKoo L1-5 0 0 0 2 -1 1 0 0 16:19 2022-09-23 Roni Hirvonen (C) Liiga HIFK SaiPa L1-2 0 0 0 0 0 4 0 0 16:45 2022-09-24 Topi Niemelä (D) Liiga Kärpät HPK W4-1 0 0 0 0 1 4 0 0 16:11 2022-09-21 Topi Niemelä (D) Liiga Kärpät Sport W4-1 0 0 0 0 0 5 0 0 19:29

North American Skater Game Logs Date Player League Team Opposition Score G A TP PIM +/- SOG PPG SHG TOI Date Player League Team Opposition Score G A TP PIM +/- SOG PPG SHG TOI 2022-09-24 Brandon Lisowsky (LW) WHL Saskatoon Blades Prince Albert Raiders W2-1(OT) 0 1 1 2 1 3 0 0 NA 2022-09-23 Brandon Lisowsky (LW) WHL Saskatoon Blades Prince Albert Raiders W5-2 0 2 2 4 3 5 0 0 NA 2022-09-23 Nicholas Moldenhauer (C/RW) USHL Chicago Steel Sioux City Musketeers W7-4 2 1 3 0 1 3 1 0 NA 2022-09-22 Nicholas Moldenhauer (C/RW) USHL Chicago Steel Fargo Force W3-1 1 0 1 0 0 1 0 0 NA

The summary is for this week’s games.

Skater Summary Player GP G A TP PIM +/- SOG PPG SHG Average TOI Player GP G A TP PIM +/- SOG PPG SHG Average TOI Brandon Lisowsky (LW) 2 0 3 3 6 4 8 0 0 NA Nicholas Moldenhauer (C/RW) 2 3 1 4 0 1 4 1 0 NA Dmitri Ovchinnikov (F) 3 0 0 0 0 0 2 0 0 9M 43S Kalle Loponen (D) 1 0 0 0 0 1 0 0 0 12M 20S Nikita Grebyonkin (RW) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1M 4S Roni Hirvonen (C) 2 0 0 0 2 -1 5 0 0 16M 32S Topi Niemelä (D) 2 0 0 0 0 1 9 0 0 17M 50S

Goalies

Goalie Game Logs Date Goaltender League Team Opposition Score GA SA SV SV% TOI Date Goaltender League Team Opposition Score GA SA SV SV% TOI 2022-09-24 Dennis Hildeby (G) SHL Färjestad BK Linköping HC L3-4(SO0-1) 3 26 23 0.885 65:00 2022-09-22 Dennis Hildeby (G) SHL Färjestad BK Växjö Lakers HC W4-2 NA NA NA NA 0:00

Still not enough goalie action in a week to summarize, but at least Hildeby played in a game. Both Artur Akhtyamov and Vyacheslav Peksa are still in the VHL, so click on the stats tab of the Goalie Prospects embed above for their aggregate stats so far.

Hope you enjoyed this quick look at the prospects.