Maple Leafs Prospect Summary - October 17

Last week was very busy, so this prospect summary will catch up for two weeks of games. Marlies players are not yet included since they’ve only had two outings so far. Also not included is Dennis Hildeby, who hasn’t started in the last two weeks. He’s been the backup for five straight games.

Skaters

Since the game logs are long this time, I’ll start with the summary:

Skater Summary Player GP G A TP PIM +/- SOG PPG SHG Average TOI Player GP G A TP PIM +/- SOG PPG SHG Average TOI Brandon Lisowsky (LW) 5 2 1 3 0 -4 18 1 0 NA Matthew Knies (LW) 2 0 0 0 0 -2 7 0 0 NA Mike Koster (D) 2 0 0 0 0 -1 6 0 0 NA Nicholas Moldenhauer (C/RW) 4 6 0 6 0 1 16 2 0 NA Ryan O'Connell (D) 3 0 0 0 0 6 1 0 0 NA Ryan Tverberg (C/RW) 4 1 2 3 8 2 11 0 0 NA Ty Voit (C/LW) 5 3 7 10 0 -5 13 1 0 NA Veeti Miettinen (RW) 2 0 1 1 0 2 5 0 0 NA Dmitri Ovchinnikov (F) 6 1 1 2 0 2 6 0 0 10M 21S Kalle Loponen (D) 6 0 2 2 6 1 18 0 0 14M 2S Nikita Grebyonkin (RW) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 13S Roni Hirvonen (C) 4 1 1 2 2 2 13 0 0 16M 38S Topi Niemelä (D) 6 1 1 2 0 2 17 0 0 19M 4S

You can see the details below for Dmitri Ovchinnikov, who is carving out a real spot in the KHL. Nikita Grebyonkin is almost entirely unreported here because he’s been in the VHL for most of this period.

Brankdon Lisowsky continues his hot start, while Nicholas Moldenhauer just had a great couple of weeks. Ty Voit wins on total points for the week, though.

North American Skater Game Logs Date Player League Team Opposition Score G A TP PIM +/- SOG PPG SHG TOI Date Player League Team Opposition Score G A TP PIM +/- SOG PPG SHG TOI 2022-10-16 Brandon Lisowsky (LW) WHL Saskatoon Blades Calgary Hitmen W4-2 2 0 2 0 0 4 1 0 NA 2022-10-09 Brandon Lisowsky (LW) WHL Saskatoon Blades Moose Jaw Warriors W4-1 0 0 0 0 -1 4 0 0 NA 2022-10-07 Brandon Lisowsky (LW) WHL Saskatoon Blades Brandon Wheat Kings W5-3 0 0 0 0 -1 4 0 0 NA 2022-10-05 Brandon Lisowsky (LW) WHL Saskatoon Blades Moose Jaw Warriors L1-3 0 0 0 0 -1 4 0 0 NA 2022-10-04 Brandon Lisowsky (LW) WHL Saskatoon Blades Lethbridge Hurricanes L1-3 0 1 1 0 -1 2 0 0 NA 2022-10-08 Matthew Knies (LW) NCAA Univ. of Minnesota Minnesota State Univ. (Mankato) L2-3 0 0 0 0 -1 4 0 0 NA 2022-10-07 Matthew Knies (LW) NCAA Univ. of Minnesota Minnesota State Univ. (Mankato) W4-1 0 0 0 0 -1 3 0 0 NA 2022-10-08 Mike Koster (D) NCAA Univ. of Minnesota Minnesota State Univ. (Mankato) L2-3 0 0 0 0 0 3 0 0 NA 2022-10-07 Mike Koster (D) NCAA Univ. of Minnesota Minnesota State Univ. (Mankato) W4-1 0 0 0 0 -1 3 0 0 NA 2022-10-15 Nicholas Moldenhauer (C/RW) USHL Chicago Steel USNTDP Juniors L4-5 1 0 1 0 -1 6 1 0 NA 2022-10-14 Nicholas Moldenhauer (C/RW) USHL Chicago Steel USNTDP Juniors W8-3 1 0 1 0 2 4 0 0 NA 2022-10-08 Nicholas Moldenhauer (C/RW) USHL Chicago Steel Madison Capitols W6-4 3 0 3 0 2 5 0 0 NA 2022-10-07 Nicholas Moldenhauer (C/RW) USHL Chicago Steel Dubuque Fighting Saints L4-6 1 0 1 0 -2 1 1 0 NA 2022-10-14 Ryan O'Connell (D) NCAA Michigan Tech Univ. of Alaska-Fairbanks W6-2 0 0 0 0 3 0 0 0 NA 2022-10-13 Ryan O'Connell (D) NCAA Michigan Tech Univ. of Alaska-Fairbanks W2-0 0 0 0 0 2 1 0 0 NA 2022-10-07 Ryan O'Connell (D) NCAA Michigan Tech Ferris State Univ. L1-2 0 0 0 0 1 0 0 0 NA 2022-10-15 Ryan Tverberg (C/RW) NCAA Univ. of Connecticut Ohio State Univ. W6-1 1 0 1 4 3 4 0 0 NA 2022-10-14 Ryan Tverberg (C/RW) NCAA Univ. of Connecticut Ohio State Univ. T0-0(OT0:00) 0 0 0 4 0 2 0 0 NA 2022-10-08 Ryan Tverberg (C/RW) NCAA Univ. of Connecticut Union College W4-3(OT61:49) 0 1 1 0 -1 3 0 0 NA 2022-10-07 Ryan Tverberg (C/RW) NCAA Univ. of Connecticut Union College W4-1 0 1 1 0 0 2 0 0 NA 2022-10-16 Ty Voit (C/LW) OHL Sarnia Sting Mississauga Steelheads L2-3 0 1 1 0 -1 3 0 0 NA 2022-10-14 Ty Voit (C/LW) OHL Sarnia Sting Windsor Spitfires L3-6 0 2 2 0 -3 3 0 0 NA 2022-10-12 Ty Voit (C/LW) OHL Sarnia Sting Owen Sound Attack W3-2 0 1 1 0 -1 1 0 0 NA 2022-10-09 Ty Voit (C/LW) OHL Sarnia Sting Soo Greyhounds W6-2 2 2 4 0 1 4 1 0 NA 2022-10-07 Ty Voit (C/LW) OHL Sarnia Sting Saginaw Spirit L4-7 1 1 2 0 -1 2 0 0 NA 2022-10-15 Veeti Miettinen (RW) NCAA St. Cloud State Univ. Univ. of Wisconsin W2-1 0 1 1 0 1 4 0 0 NA 2022-10-14 Veeti Miettinen (RW) NCAA St. Cloud State Univ. Univ. of Wisconsin W5-1 0 0 0 0 1 1 0 0 NA

Click on Grebyonkin in the embed below to get his totals on his various teams. Brigstew noticed yesterday that he’s been loaned to Amur Khabavorsk of the KHL, so he might get some ice time there.